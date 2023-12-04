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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه يقترب من الدوري السعودي .. وهذا موقف الأهلي من اللاعب

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج"+90"، أن الأهلي لم يفاوض محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي، خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام: "تريزيجيه بعيد عن العودة إلى النادي الأهلي، ووجهته المقبلة حال الرحيل عن طرابزون سبور التركي، هي الدوري السعودي حال عدم تلقيه عروض أوروبية".

وكانت قد انتهت أحداث مباراة يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي بتعادل الفريقين 1-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

نجح بيرسي تاو في في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 87، ونجح الفريق النزاني في التعادل عن طريق زوازوا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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