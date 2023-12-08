إعلامي يكشف شروط الزمالك لتجديد عقد فتوح قبل التوقيع للأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+, عن شروط مجلس إدارة نادي الزمالك, من أجل تجديد عقد نجم الفريق الكروي الأول, أحمد فتوح, عقب أزمته الأخيرة بتركه معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري بساعات.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مسؤولو نادي الزمالك أكدوا لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق أنهم في حالة تجديد تعاقده مع النادي سيتم رفع الايقاف وسيشارك مع الفريق".

وأضاف: "مسؤولو النادي أكدوا للاعب أنه في حال عدم التجديد لن يُشارك مع الزمالك في أي مباراة خلال الفترة المقبلة, ويرى مسؤولو القلعة البيضاء أن اللاعب يتهرب من أجل الانتقال للنادي الأهلي".

وفي سياق متصل تحدث إبراهيم سعيد عن أزمة حارس مرمى الزمالك, محمد صبحي, الذي كان رفقة فتوح في واقعة ترك المعسكر.

وأكد إبراهيم سعيد : "هناك اتجاه داخل نادي الزمالك من أجل السماح للاعب الفريق أحمد فتوح وحارس المرمى محمد صبحي عقب انتهاء فترة الإيقاف".