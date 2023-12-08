بعد كأس العالم للأندية.. مفاجأة مدوية بشأن إحتراف محمد عبد المنعم

كشَف الإعلامي إسلام صادق عن مصير محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي في المرحلة المقبلة بشأن استمراره مع القلعة الحمراء من عدمه.

وقال صادق عبر برنامجه "البريمـو" على فضائية "TeN":محمد عبد المنعم يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي عن طريق شركة التسويق الإنجليزية التي تعاقد معها مؤخرًا، كما أن أحد مسؤولي النادي الأهلي وعَدَ اللاعب بتسهيل احترافه، وعدم الوقوف في طريقه

محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي أبلغ مسؤولي القلعة الحمراء برغبته في الرحيل

وأضاف: محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي أبلغ مسؤولي القلعة الحمراء برغبته في الرحيل للاحتراف الخارجي ، ويسعى للظهور بأفضل آداء ممكن خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية يوم 12 ديسمبر الجاري لحسم مواقفه من العروض الخارجية بعد البطولة وان لم يكن سينتظر محمد عبدالمنعم حتي كأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل بكوت ديفوار.