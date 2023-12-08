أردوغان: نتنياهو سيلقى مصير مجرم الحرب سلوبودان ميلوشيفتش

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بـ"دعم الإرهاب"، لافتا إلى أنه سيلقى مصير مجرم الحرب سلوبودان ميلوشيفتش.

وأكد أردوغان في الكلمة التي ألقاها الجمعة أمام منتدى "TRT-2023" الدولي أن "نتنياهو وأنصاره إرهابيون لأنهم مؤيدون للإرهاب، وسيمثلون بالتأكيد أمام محكمة لاهاي".

وتابع: "نتنياهو ومن يتعاون معه سيحاكمون ويدانون بنفس الطريقة التي تمت بها محاكمة وإدانة ميلوسيفيتش، في إشارة إلى سلوبودان ميلوشيفتش رئيس يوغوسلافيا السابق.

وقال الرئيس التركي إن صندوق باندورا قد فتح، ولن يشعر أحد في العالم بالأمان دون كبح الوحشية الإسرائيلية في غزة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وتابع: "إذا لم نتمكن من كيح الوحشية الإسرائيلية، فلن يشعر أحد في العالم بالأمان، لأن "صندوق باندورا" قد فتح.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ62، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع، ولا سيما مدينة خان يونس جنوبا، مع فرض حصار ومنع دخول المواد الأساسية والإغاثية للقطاع، وتزايد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية أعمق.