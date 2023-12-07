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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: أنقرة وأثينا قادرتان على حل كل المشاكل بينهما

تركيا واليونان
تركيا واليونان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الخميس، أنقرة وأثينا قادرتان على حل كل المشاكل بينهما.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه اتفق مع رئيس الوزراء اليوناني على أن وزيرا خارجية البلدين سيعملان على القضايا المتعلقة ببحر إيجه.

وألتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أثينا التي يجري إليها زيارة رسمية للمشاركة في الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

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وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن اللقاء جرى في مقر رئاسة الوزراء اليونانية بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وأضاف أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وكبير مستشاري الرئيس السفير عاكف جاغتاي قليج حضرا لقاء أردوغان مع ميتسوتاكيس.

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