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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يوجه اتهاما خطيرا لـ بايدن

الكرملين
الكرملين

اتهم الكرملين، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يسيء إلى صورة روسيا من أجل انتزاع المزيد من الأموال من الكونجرس لمواصلة الحرب في أوكرانيا، وهو أمر شبهته موسكو بحرق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في فرن.

وبحسب رويترز، ناشد بايدن الجمهوريين يوم الأربعاء ضخ مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، محذرا من أن انتصار روسيا على كييف سيترك موسكو في وضع يسمح لها بمهاجمة حلفاء الناتو وقد يجر القوات الأمريكية إلى حرب.

ومع ذلك، عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في وقت لاحق يوم الأربعاء تشريعًا يدعمه الديمقراطيون كان من شأنه أن يوفر مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بمليارات الدولارات، قائلين إنهم يريدون التأكيد على وجهة نظرهم بشأن أهمية تشديد سياسة الحدود.

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واتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بايدن بمحاولة إقناع المشرعين الأمريكيين بالقيام بشيء طالما قالت موسكو إنه غير مجد ولن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب التي قالت روسيا إنها يجب أن تنتصر فيها لحماية أمنها.

وقال بيسكوف: "نأسف بشدة لأن القيادة الأمريكية تواصل عادتها في استخدام روسيا كأداة في شؤونها الداخلية، وفي هذه الحالة على وجه التحديد، فإنهم منخرطون في شيطنة صارخة للغاية لبلدنا من أجل التلاعب بأعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الشيوخ من أجل الاستمرار في حرق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في أتون الحرب الأوكرانية".

وأضاف بيسكوف : “نعتقد أن هذه ممارسة مؤسفة للغاية، ونأمل أن لا يزال هناك العديد من الأشخاص ذوي العقول الرصينة بين أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين يفهمون أن هذه ليست سوى شيطنة مطلقة تهدف إلى التلاعب بهم”.

أرسل بوتين قوات إلى أوكرانيا في أوائل العام الماضي، مما أدى إلى حرب أسفرت عن مقتل أو جرح مئات الآلاف وأدت إلى أكبر مواجهة بين روسيا والغرب منذ ستة عقود.

وقدم الغرب لأوكرانيا أكثر من 246 مليار دولار من المساعدات والأسلحة، لكن الهجوم المضاد الأوكراني فشل وما زالت روسيا تسيطر على ما يقل قليلاً عن خمس الأراضي الأوكرانية.

وقال بايدن في مناشدته للجمهوريين يوم الأربعاء:

إذا استولى بوتين على أوكرانيا، فلن يتوقف عند هذا الحد، متوقعا أن يواصل بوتين مهاجمة أحد حلفاء الناتو.

وأضاف بايدن بعد ذلك: "سيكون لدينا شيء لا نسعى إليه ولا نملكه اليوم: القوات الأمريكية التي تقاتل القوات الروسية".

وقال سيرجي ناريشكين، رئيس المخابرات الخارجية لبوتين، للولايات المتحدة في وقت سابق يوم الخميس إن الدعم الغربي لأوكرانيا سيحول الصراع إلى فيتنام ثانية تطارد واشنطن لسنوات قادمة.

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