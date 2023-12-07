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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقذائف الياسين 105.."كتائب القسام" تستهدف دبابتين إسرائيلتين

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم الخميس، استهداف دبابتين لقوات الاحتلال في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

وقالت القسام في بيان : "قبل قليل تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح والاستيلاء على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس".

كما أعلن مجاهدو القسام التمن من قنص جنديين صهيونيين ببندقية "الغول" القسامية شمال شرق مدينة خانيونس.
 

ودمرت كتائب القسام في وقت سابق من اليوم ، غرف قيادة الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم
 

ودمرت القسام دبابة ميركافا صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بعبوة العمل الفدائي.

ومنذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع محاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق من اليوم ، تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس وبيت لاهيا، وأوقع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية.

كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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