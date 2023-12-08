لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، حيث يطمح الأهلي في الفوز للابتعاد بقمة المجموعة عن أى من منافسيه الآخرين.

الاهلي

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

تقام مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، و سيكون موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بتوقيت مكة المكرمة عند الساعة السابعة مساء، فيما سيكون موعد مباراة الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- عند الثامنة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

من المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري قناة بي إن سبورتس التى تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري رابطة أبطال أفريقيا ومنها مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد.

ملعب مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد

من المقرر أن يكون ملعب مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد ملعب استاد برج العرب، وسيكون موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجمعة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

الاهلي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يخوض المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مباراة شباب بلوزداد، بتشكيل مدجج بنجوم المارد الأحمر، وذلك من أجل الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث وتأكيد الصدارة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.