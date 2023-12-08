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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل في حريق شقة بحدائق القبة ومصرع صاحبتها

حريق في شقة حدائق
حريق في شقة حدائق القبة ومصرع صاحبة المنزل

قررت جهات التحقيق إرسال تقرير الأدلة الجنائية في واقعة مصرع سيدة إثر حريق شب داخل شقتها السكنية بمنطقة حدائق القبة، وذلك لبيان وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

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كان رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حدائق القبة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان ونتج عنها وفاة سيدة بسبب الأدخنة الكثيفة فى الشقة وتم نقلها للمستشفى.

تم تلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى حدائق القبة ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف سيدة متوفية الى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة الصف، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات، وبعرض الأمر على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم. 

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