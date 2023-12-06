بحضور مفتي الجمهورية | قضايا الدولة تفتتح فرعيّ الهيئة بدمنهور

افتتح اليوم الأربعاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة ، فرعي قضايا الدولة بدمنهور أول وثان، بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.



حضر الافتتاح، نائبا رئيس الهيئة عضوا المجلس الأعلى للهيئة المستشار عبد الرازق شعيب،و والمستشار سامي المحمدي.

سلم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة ، الدكتور مفتي الجمهورية درع الهيئة تقديراً واعتزازا، كما تم تكريم الفخراني من المستشارين رؤساء الفروع والنادي بالبحيره وتسليم الدروع التذكارية تقديراً واعتزازا.



صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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