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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير العدل يستقبل رئيسي المحكمتين الدستوريتين المصرية والمجرية

صدى البلد

استقبل  اليوم الخميس الموافق 7/12/2023 المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة كلاً من بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية مصر العربية وتوماس سيوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجري والوفد المرافق له وحضر اللقاء لفيف من قيادات الوزارة.


في بداية الاجتماع رحب الوزير بالمستشار رئيس المحكمة الدستورية المجري مُشيداً بتميز العلاقات المصرية المجرية والروابط التاريخية بين البلدين.


وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون القضائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والقضائية لاسيما في المجال الدستوري حيثُ تزخر مصر بكفاءات عالية في هذا المجال وعلى رأسها المستشار/ بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية.


ومن جانبه أبدى رئيس المحكمة الدستورية المجري سعادته باللقاء مُعرباً عن تقديره للتطوير في المنظومة القضائية، وإعجابه بما شهده في العاصمة الإدارية من مقرات حكومية متميزة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون بين البلدين في المجال الدستوري.


وفي ختام اللقاء اصطحب الوزير رئيسي المحكمتين الدستوريتين والوفد المرافق لهما في جولة تفقدية لأروقة الوزارة، أطلعهما خلالها على آليات العمل المستحدثة من برامج وتطبيقات رقمية والتي تساهم في إنجاز العمل بكفاءة وفاعلية ودقة.

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