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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

افتتاح أول محكمة صديقة للطفل في الصعيد .. صور

صدى البلد

افتتح صباح اليوم الأربعاء 6/12/2023 محكمة الطفل بأبو تيج بمحافظة أسيوط بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري والمستشارة/ أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، و المستشار رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ولفيف من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحضر الافتتاح السيدة/ دينيس أولور رئيس قسم حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والاستاذة رنا يونس مسئول ملف العدالة من أجل الأطفال بيونيسف والوفد المرافق لهما.


وفي مستهل الافتتاح اصطحب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم الحضور في جولة في محكمة الطفل، والتي تُعد أول محكمة صديقة للطفل في صعيد مصر وثالث محكمة نموذجية للطفل في جمهورية مصر العربية، وتضم هذه المحكمة قاعة جلسة وغرفة صديقة للطفل وغرفة مداولة وغرف لذوي المجني عليهم والاخصائيين الاجتماعيين، فضلاً عن دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة.


محكمة الطفل بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط رُوعي في تصميمها وتأثيثها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحقوق الطفل والذي جاء بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

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محكمة الطفل أسيوط محكمة أبو تيج حقوق الإنسان والمرأة والطفل الأمم المتحدة للطفولة

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