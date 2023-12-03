قضايا الدولة في أسبوع.. تعويض بيئي بـ 80 ألف دولار ودورة الهيئة الوطنية للانتخابات

شهدت هيئة قضايا الدولة خلال هذا الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2023 عددا من الأحداث والدورات التدريبية.

في هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع.

اقرأ أيضًا :

ختام دورة الهيئة الوطنية للانتخابات

شارك المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة في فعاليات ختام الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة للمجموعة الرابعة للمندوبين والمندوبين المساعدين الأعضاء الجدد بالهيئة، والتي عقدت بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك، انطلاقاً لأهمية المرحلة المقبلة من تاريخ مصر الحديث وأهمية مساهمة الهيئة في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وتنمية الوعي الثقافي والقانوني لأعضاء الهيئة المذكورين، لتعريف الأعضاء بالعملية الانتخابية وإجراءاتها.

المؤتمر الدولي السابع للمنتدى الإستراتيجي

حضر بفندق كونراد بالقاهرة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة المؤتمر الدولي السابع للمنتدى الإستراتيچي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بعنوان الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة تحت شعار سياسات مصرية مسارات مستقبلية تحت رعاية وزارات الإنتاج الحربي والبيئة والتموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالاقتصاد الأخضر الذي يعد اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.

اقرأ أيضًا :

تعويض بيئي بـ80 ألف دولار

تمكنت هيئة قضايا الدولة من الحصول على حكم في الدعوى رقم 193 لسنة 2019 مدني كلي شرم الشيخ المقامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة مشروعات سياحية المالكة لقرية الفراعنة ريف والصادر فيها الحكم بإلزامه بالتعويض البيئي بمبلغ 76140 دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع ٤٪ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى تمام السداد، وتنفيذًا للحكم المشار اليه قام ممثل الشركة الصادر ضدها الحكم بسداد مبلغ ٢٥٠٦٤٧٧ جنيها «اثنان مليون وخمسمائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيه» وهو ما يعادل بالدولار الأمريكي مبلغ ٨٠٩٦٢،٢ ( ثمانون ألف وتسعمائة واثنان وستون دولار واثنان سنت).