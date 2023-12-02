نشرة الحوادث .. اختطاف مواطن وقضية ولاية الإسماعيلية ومقران جديدان للنيابة الإدارية

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية تضمنت:

ولاية الإسماعيلية الإرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية ولاية الإسماعيلية " الإرهابية، لجلسة 2 مارس المقبل لاستكمال المرافعة.

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افتتاح مقرين للنيابة الإدارية

قام المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت الموافق ٢ / ١٢ / ٢٠٢٣، يصاحبه الدكتور / طارق رحمي - محافظ الغربية، بافتتاح المقرين الجديدين لفرع الدعوى التأديبية، وللمكتب الفني بطنطا.

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اختطاف مواطن بالتجمع الخامس

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالتجمع الخامس حيث تمكنوا من ضبط مرتكبى الواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بحدوث مشاده كلامية بين أحد الأشخاص يستقل سيارته، وآخرين "مجهولين" يستقلون سيارة أخرى وقاموا بإصطحابه داخل السيارة التى يستقلوها ولاذوا بالفرار ، تاركين السيارة قيادته وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها " تم التحفظ عليها ".

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن السيارة مرتكبة الواقعة ملك مهندس كهرباء مقيم بمحافظة البحيرة .

نجاحات في مكافحة السرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات وتم ضبط (6 أشخاص لـ "5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (2) بكرة سلك كهرباء ضغط عالى من إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .. وبيعها لـ3 عملاء "سيىء النية – لأحدهم معلومات جنائية" تم ضبطهم، وتم العثور على المسروقات لديهم .

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامة بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الموسكى بأسلوب "التسلق".. وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية "متحصلات واقعة السرقة"، سلاح أبيض "سكين")، وتم ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بسرقة (دراجة نارية) ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.