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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جمعوا أموالا طائلة من المواطنين.. ننشر تحقيقات عصابة تهريب المهاجرين لأمريكا

هيئة المحكمة برئاسة
هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي

حصل موقع صدى البلد على التحقيقات مع خلية تهريب المهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية مرورًا بقطر وانتهاءً نيكاراجوا.   

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كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9826 لسنة 2023 جنايات أول أكتوبر قيام المتهمين أيمن لطفي، هاني أحمد، حازم سعيد، هيثم محمد، محمود عنتر، كيرلس سيد، أحمد سمير بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصص في تسفير راغبي الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر خط سير مرورًا بعد دول (قطر – سلطنة عمان – تركيا – بنما – نيكاراجوا) من بينهم المجني عليه نبيل فؤاد والمقيم بالمنيا بمركز أبو قرصاص وأمكن تحديد مهاجرين آخرين هما أيمن بشير وهاني ناصف على أن يقوم المهاجرين بالتوجه من هناك لدولة المكسيك ومنها عبورًا للحدود بطريقة غير شرعية للولايات المتحدة.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم الأول بزعامة تلك الجماعة وإصدار التكليفات والمتابعة والرحلات والقائم على إدارة شركة مسماها "بوتو تورز" ويتولى الثاني والثالث من خلال الشركة المسماه "هامبورج للسياحة" بتنظيم الرحلات وحدز التذاكر واستلام المبالغ المالية من خلال استقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من خلال شركة يديرونها "الفؤاد للسياحة.

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وأكدت التحقيقات قيام المتهمين باستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من خلال شركة يدرونها والمسماة "الفؤاد للسياحة" سابقة عملهم شركة مترو وقيامهم باستخدام الأوراق الخاصة بشركة مترو وذلك هربًا من الجهات الأمنية ويتولى المتهم السادس استقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من أبناء بلدته ويتولى الرابع استقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من خلال مكتب "ويزارد للتسوق السياحي" وكذا حجز تذاكر مصر للطيران من خلال شركة "هامبورج للسياحة" ويتولى الثامن استقبال المهاجرين غير الشرعيين بدولة "هندوراس" لتسهيل عبورهم عبر الدول وصولًا لدولة المكسيك وربطهم بإحد المهربين لتهريبهم برًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع علمهم جميعًا ذبقيامه باستقطاب وتسهيل حجز تذاكر طيران وتنظيم رحلات وصولًا إلى دولة المكسيك.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين يقومون بعد الوصول للمكسيك بربط المهربين بمهربين بدول أمريكا اللاتينية ويعاونهم في ذلك آخرين خارج البلاد عن طريق استهداف دول يسهل الحصول على تأشيرة سياحية لها مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصلون عليها ويدمجوها في صورة إيداعات بنكية وبريدية وعقارات وسيارات وأخرى بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بجرائم تهريب المهاجرين.          

تهريب المهاجرين تهريب المهاجرين غير الشرعيين تحقيقات النيابة العامة تشكيل عصابى شركة سياحية

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