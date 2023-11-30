حاول الهروب من جنحة سرقة فوقع في جنايتي شروع..حكم رادع لسائق أوسيم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سائق بالسجن المشدد 3 سنوات لشروعه في قتل عامل زراعي وزوجته لمحاولتهما منعه من سرقة شقتهما في أوسيم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم هلال حلمي، 26 سنة، سائق بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بالشروع في قتل المجني عليها عزة سلومة عمدًا وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض ومتى ما ظفر بها حتى أحدث ما بها من إصابات قاصدًا قتلها إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركتها بالعلاج.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليه مصطفى رمضان عمدًا وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيضًا "مطواة" وما أن ظفر به حتى أحدث ما به من إصابات قاصدًا قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج.

وأكدت التحقيقات أن تلك الجنايتين ارتكبتا بقصد تسهيل هروبه من جنحة سرقة حيث أنه في ذات الزمان والمكان شرع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه مصطفى رمضان وعزة سلومة وكان ذلك من داخل مسكنهما ليلًا أثناء حمله سلاح أبيض "مطواة" إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اعتراضه من قبل المجني عليهما.

وأوضحت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض "مطواه" بدون ترخيص ودخول بيت مسكون في حيازة المجني عليه مصطفى رمضان وذلك بقصد ارتكاب جريمته.

وقالت المجني عليها عزة سلومة، 32 سنة، ربة منزل إنها حال تواجدها بمسكنها أبصرت المتهم أثناء قيامه بمحاولة دخول الشقة سكنها وحال قيامها بالاستغاثة قام بالتعدي عليها بالضرب وأحدث ما بها من إصابات مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض "مطواة" محاولًا الفرار.

وأضاف المجني عليه مصطفى رمضان، 39 سنة، عامل زراعي إنه حال تواجده بمسكنه رفق زوجته المجني عليها نمى إلى سمعه أصوات استغاثة وباستبيان الأمر أبصر المتهم حاملًا سلاح أبيض "مطواة" مشهرًا إياه في وجه زوجته وأثناء محاولة الدفاع عنها قام بإحداث ما به من إصابات مستخدم السلاح سالف البيان محاولًا الفرار.

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