عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس قضايا الدولة يحضر المؤتمر الدولي السابع للمنتدى الاستراتيجي| صور

صورة تذكارية
صورة تذكارية

حضر بفندق كونراد بالقاهرة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة المؤتمر الدولي السابع للمنتدى الإستراتيچي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بعنوان الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة تحت شعار سياسات مصرية  مسارات مستقبلية تحت رعاية وزارات الإنتاج الحربي والبيئة والتموين والتجارة الداخلية.

 

جاء ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالاقتصاد الأخضر الذي يعد اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. 

 

وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.  

 

حضر المؤتمر لفيف من كبار رجال الدولة وأساتذة الجامعات، كما حضر المؤتمر المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام، صرّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

1dc28cc0-a7ad-467d-a685-adf47b7bbe9e
1dc28cc0-a7ad-467d-a685-adf47b7bbe9e
9d2fda41-6400-4c97-9cdd-8bd9dcaa0dc7
9d2fda41-6400-4c97-9cdd-8bd9dcaa0dc7
5efee549-60f6-4df6-81f7-85482d01e5a7
5efee549-60f6-4df6-81f7-85482d01e5a7
deb23a9a-d133-43c1-a571-1570eb06ed99
deb23a9a-d133-43c1-a571-1570eb06ed99
e185e272-f5fe-4736-8aa8-f4fa8b53bd06
e185e272-f5fe-4736-8aa8-f4fa8b53bd06
d7cc60ee-fb97-4363-8051-1220924e0f03
d7cc60ee-fb97-4363-8051-1220924e0f03
الاقتصاد الاخضر الأكاديمية العربية للعلوم التنمية المستدامة رئيس قضايا الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الذهب يتحرك وعيار 21 يسجل أرقاما مفاجئة اليوم.. فيديو

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

موضوعات متعلقة

دخل المنازل لإبادة الحشرات.. قرار عاجل من المحكمة ضد العامل المزيف

بعد 6 مرات.. قرار مهم ضد لص هواتف الجمالية

عاطل نصب على المواطنين في تغيير العملة.. وقرار عاجل من المحكمة

رئيس النيابة الإدارية يزور جامعة عين شمس

غدًا.. محاكمة 57 متهمًا بإدارة حراك الإخوان ضد مؤسسات الدولة

محاكمة عامل نصب على المواطنين في تغيير العملات.. غدًا

السجن 5 سنوات لأب ونجله ضربا جارهما حتى الموت في أوسيم

دفع حياته ثمنًا للدفاع عن شقيقته.. محاكمة عاطلين قتـ.لا شابًا في القاهرة

ترشيحاتنا

تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص.. أبرز مستجدات مشروعات إحياء القاهرة التاريخية

استفزازية وخطيرة.. أول تعليق من روسيا علي القصف الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي

بسبب الدوري الألماني .. رسالة مثيرة من مدافع الأهلي

رقم تاريخي لـ عيار 21.. أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بفلسطين ردا علي تقرير هيومان رايتس ووتش

سلاح الدولار.. روسيا تفضح أفعال الولايات المتحدة للسيطرة على الاقتصاد العالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

إطلالة كاجوال جريئة.. جورجينا تثير الجدل بظهورها| شاهد

بمكياج لافت.. أسماء جلال تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ