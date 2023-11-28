«لهو الصغار» في الجيزة يقود أهاليهم للسجن والمستشفى

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، بائع متجول بالحبس سنتين مع الشغل لشروعه مع شقيقيه –سبق الحكم عليهم - في قتل جيرانه في أوسيم ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.

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تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين دياب سعيد، 32 سنة، عامل وشقيقيه أحمد، 26 سنة، مزارع، محمود، 21 سنة، بائع متجول بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بالشروع في قتل المجني عليه محمد عبد الفتاح عمدًا مع سبق الإصرار لنشوب خلافًا صبيانيًا فيما بينهم على إثره بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأيًا ممن تسوقه الظروف من ذويه أمامهم محضرين أسلحة بيضاء وانطلقوا عصبة إلى حيث يتواجد غرمائهم وما أن اتصل نظرهم بالمجني عليه حتى أعمل كلا من المتهمين الأول والثاني سلاحيهما في مواضع قاتلة بجسد الأخير قاصدين من ذلك قتلًا فأحدثا به الإصابات مُطمئن قلبهما لتواجد الثالث برفقتهما على مسرح الجريمة يشد من أزرهما مستكملًا مشروعهم الشيطاني إلا أن جريمتهم قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

شروع في قتل

وأضافت التحقيقات شروع المتهمين في قتل شقيق المجني عليه "خالد" عمدًا مع سبق الإصرار إذ أنهم أثناء إتيانهم للأفعال سالفة الوصف باغته المتهم الثالث بطعنة قاسية من سلاحه الأبيض استقرت بجوفه قاصدًا من ذلك قتلًا فأحدث به الإصابة مُطمئن قلبه لتواجد الأول والثاني على مسرح الأحداث يشدان من أزره إلا أن جريمتهمقد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

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أسلحة بيضاء

وأكدت التحقيقات شروع المتهمين في قتل المجني عليهما عاطف أحمد ونجلته "ناهد" مع سبق الإصرار إذ أنهم أثناء إتيانهم الأفعال سالفة البيان كال لهما المتهم الثالث ضربتين قاسيتين استقرا برأسه وجوفه أردفها المتهم الثاني بأخرى بذات الموضع من الجهة اليمنى قاصدين من ذلك قتلًا فأحدثا به الإصابة مُطمئن قلبه لتواجد الأول والثاني على مسرح الأحداث يشد من أزرهما إلا أن جريمتهم قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأوضحت التحقيقات إحراز المتهمين أسلحة بيضاء "سكاكين - مطواى" استخدموها في الاعتداء على المجني عليهم السابق ذكرهم دون مسوغ قانوني.

وقال المجني عليه محمد عبد الفتاح، 42 سنة، سائق في شهادته أمام النيابة العامة بنشوب خلافًا صبيانيًا فيما بين زوجته والمتهم الأول مبعثه لهو الصغارعلى إثره عنف الأخير زوجته سبًا فتوجه لمحل سكن والده "مسرح الواقعة" لتوبيخه على ما بدر من نجله وحينها فوجىء بالمتهمين حاضرين لمجلسهم ضامرين الشر في نفوسهم حاملين أسلحة بيضاء وما أن اتصل ناظرهم به ومرافقيه حتى أعمل المتهمان الأول والثاني سلاحيهما بمواضع قاتلة من جسده محدثين به إصابته التي نُقل على إثرها لدار الاستشفاء لإسعافه.