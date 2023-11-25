السجن 5 سنوات لأب ونجله ضربا جارهما حتى الموت في أوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة، حضوريًا بالسجن 5 سنوات لأب ونجله ضربا جارهما حتى الموت في أوسيم لخلافات الجيرة، وعاقبت 3 أشقاء غيابيًا بالسجن 7 سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

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كانت المحكمة قد قامت بتعديل القيد والوصف في أمر إحالة 5 متهمين بالقتل لخلافات الجيرة في أوسيم من اتهامهم بالقتل إلى ضرب أفضى إلى موت ومعاقبتهم على ذلك الوصف الجديد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين نبيل فوزي، 49 سنة، مشرف كهرباء، ونجله عبد الرحمن، 19 سنة، عاطل، اسلام كمال وشقيقيه أحمد و محمد بدائرة مركز أوسيم بمحافظة الجيزة قتلوا المجني عليه ابيل مرسي عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لهذا الغرض سلاحي أبيض وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه وافتعلوا معه مشادة كلامية حتى تتطور إلى تعديهم عليه بأن كال له الأول ضربة بصدره مستخدمًا سلاح أبيض بينما قام الثاني بضربه في وجهه مستخدمًا سلاح أبيض "مطواة" حال تواجد المتهمين من الثالث إلى الخامس على مسرح الجريمة للشد من أزرهما لمنع تدخل أهليته محدثين إصابته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

سلاحا ابيض

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم الأول سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني في غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية وأحرز المتهم الثاني سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

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تحريات المباحث

وأكدت تحريات النقيب شرطة محمد أحمد محمد عبد الله الدبس، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم صحة قيام المتهمين بارتكاب الواقعة بأنه على أثر خلافات جيرانية بين المجني عليه والمتهمين وحال تواجد المجني عليه أمام مسكنه حضر إليه المتهمين مفتعلين معه شجارًا متعديًا عليه الأول والثاني بالضرب بأن كال له الأول ضربه مستخدمًا سلاح أبيض فاستقرت في صدره بينما قام الثاني بضربه بوجهه محدثين إصابته حال تواجد المتهمين من الثالث إلى الخامس للشد من أزرهما قاصدين إزهاق روحه.