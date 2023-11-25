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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دماء على وجبة الإفطار .. خدعه صديقه ليودي بحياته داخل الكافيه

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم السبت، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل شاب داخل كافيه، بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس بالفيوم، بعد موافقة الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم رئيس المحكمة،وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم عبد الرحمن جلال 28 عاما باستدراج زميله للمكوث معًا على أحد المقاهي بوسط قرية سنهور؛ لتناول الإفطار معًا وإنهاء خلافاتهما، وأثناء تناول صديقه الإفطار أمطره بوابل من الرصاص فأرداه قتيلًا في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب يدعى طلال مصطفى، 27 سنة، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم خلال مكوثه على أحد المقاهي بقرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، وأوضحت التحريات أن صديق المجني عليه وراء إنهاء حياته انتقامًا منه؛ لوجود خلافات سابقة بينهما، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بتمثيلها، فيما جرى إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق معه، وإحالته للجنايات التي تتولى محاكمته من خلال عدة جلسات تمهيدًا لإصدار الحكم عليه، وبعد إحالته لمفتي الجمهورية أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الفيوم اعدام أحكام إعدام قتل صديق

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