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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أقوال المهندس المخطوف من العصابة الخماسية في 15 مايو

ننشر أقوال المهندس
ننشر أقوال المهندس المخطوف من عصابة الخاطفين الخمسة

ينشر موقع صدى البلد أقوال مهندس الحاسبات المجني عليه أمام النيابة في واقعة استدراجه لمنطقة نائية في مدينة 15 مايو وخطفه وسرقته.

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قال أحمد رمضان، 27 سنة، مهندس حاسبات إنه تم استدراجه من قبل المتهمين بالتحايل لمحل الواقعة بأن أوهمه بحيلة انطلت عليه واصطحبه رفقة الثاني إلى المكان الذي أعدوه سالفًا لذلك قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه، وما أن وصل لوجهتهم حتى استوقفه المتهمين الثالث والرابع وقبضوا عليه بالطريق العام ليلًا متصفين بصفة كاذبة بكونهم مأموري ضبط قضائي مروعينه بغلبة عددهم مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة مبلغ مالي مملوك له.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه بعرض المتهمين من الأول حتى الرابع على المجني عليه تعرف عليهم وقرر بكونهم مرتكبي الواقعة. 

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كان قد استغل 5 متهمين مهندس حاسبات وقاموا باستدراجه إلى منطقة نائية بمدينة 15 مايو وظهروا له فجأة مدعين أنهم من مأموري الضبط القضائي وقاموا بخطفه وسرقته بالإكراه وأخفت المتهمة السادسة شريكتهم تلك المسروقات.. وينشر موقع صدى البلد تفاصيل تلك الوقائع حسبما جاء بأوراق القضية. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 85 لسنة 2023 جنايات قسم 15 مايو، المقيدة برقم 1311 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين محمد علاء الدين، 22 سنة، طالب، ياسر مصطفى، 22 سنة، سائق، عماد منصور، 19 سنة، عاطل، فارس سيد، 22 سنة، سائق، الحسين محمد، 21 سنة، طالب، بخطف المجني عليه أحمد رمضان بالتحايل، بأن استدرجوه لمحل الواقعة بحيلة أنطلت عليه قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليه أحمد رمضان بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلًا بأن روعوه بغلبة عددهم موهمين إياه كونهم من رجال الضبط القضائي، وجذب منه المتهم الثالث المسروقات عنوة عنه حال تواجد باقي المتهمين بمحل الواقعة للشد من أذره، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات خاصته.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بالقبض على المجني عليه أحمد رمضان بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن اتصفوا بصفة كاذبة بكونهم مأموري ضبط قضائي وتداخلوا في إحدى الوظائف العمومية – مأموري ضبط قضائي – وأجروا عملًا من أعمالها وهو القبض على المجني عليه أحمد رمضان دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو أذن منها بذلك.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهمة السادسة صابرين عبد الموجود، 26 سنة، ربة منزل بإخفاء المبالغ المالية المملوكة للمجني عليه أحمد رمضان والمتحصلة من جريمة سرقة بالإكراه مع علمها بذلك.

وقال الرائد شرطة أحمد محمد صبري الشاهد، رئيس مباحث قسم 15 مايو في شهادته أمام النيابة أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين الخمسة باقتراف الواقعة وأنه استصدر إذنًا من النيابة لضبطهم ونفاذًا لذلك الإذن ضبط المتهمين وبتفتيش الأول عثر بحوزته على مبلغ مالي متحصل من السرقةوهاتف محمول قام بشرائه من متحصلات السرقة والسيارة الرقيمة أ و ج 2648 والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه بتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على مبلغ مالي متحصل من السرقة وهاتف محمول قام بشرائه من متحصلات السرقة وبتفتيش الثالث عثر بحوزته على السيارة الرقيمة ع ي ف 264 والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين له قيامه بإخفاء متحصلات السرقة لدى المتهمة السادسة وبتفتيشها عثر بحوزتها على مبلغ مالي متحصل من واقعة السرقة وبتفتيش الرابع عثر بحوزته على مبلغ مالي متحصل من السرقة وبتفتيش الخامس عثر بحوزته على مبلغ مالي متحصل من السرقة وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة.

خطف سرقة بالاكراه تشكيل عصابى تحقيقات النيابة مدينة 15 مايو

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