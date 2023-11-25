خلع ملابسه فأحضرتا أدوات الجريمة.. قرار المحكمة في مقتل طبيب التجمع الخامس

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس ؛ لسرقته، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، قام اثنين منهم "سيدتين" بقتل المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتان الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

اقرأ أيضًا :

وأضافت التحقيقات أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها؛ تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله، فسبر غوار حيلتها، فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها و أبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاه بأدوات أعدتا إياها سلفًا، وهي قفزان ولاصقا طبيا وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته، والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتان في ذلك أدوات أوشحة، قاصدتان من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.