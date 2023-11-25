عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلع ملابسه فأحضرتا أدوات الجريمة.. قرار المحكمة في مقتل طبيب التجمع الخامس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس ؛ لسرقته، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا

txt

النيابة الإدارية في أسبوع.. إعلان وظائف ومعاينة عقار منهار ولوحات رخامية أثرية

txt

استدرجوا مهندس حاسبات لمنطقة نائية وخطفوه لسرقته..خطة إجرامية متكاملة لعصابة 15 مايو

txt

جنايات الجيزة تعدل إحالة 5 متهمين بالقـ تل بأوسيم لضرب أفضى لموت

txt

بندقية خرطوش و20 طلقة تقود شابا في بولاق الدكرور للحبس

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، قام اثنين منهم "سيدتين" بقتل المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتان الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

اقرأ أيضًا :

txt

70عاما على إنشاء النيابة الإدارية.. وضع حجر الأساس لمجمع النيابات بشبين الكوم

txt

المشدد 5 سنوات لعصابة الخاطفين الخمسة فى 15 مايو

txt

ننشر أقوال المهندس المخطوف من العصابة الخماسية في 15 مايو

txt

ننشر شهادة رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو في قضية الخاطفين الخمسة

txt

وظائف جديدة | قضايا الدولة في أسبوع

txt

وزارة العدل في أسبوع|جناح معرض القاهرة.. ميكنة المحررات الرسمية.. افتتاح مجمع محاكم

وأضافت التحقيقات أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها؛ تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله، فسبر غوار حيلتها، فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها و أبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاه بأدوات أعدتا إياها سلفًا، وهي قفزان ولاصقا طبيا وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته، والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتان في ذلك أدوات أوشحة، قاصدتان من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة سرقة بالاكراه سرقة طبيب طبيب التجمع الخامس محاكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

التقديم 3 ديسمبر|الإسكان تطرح «سكن لكل المصريين 3» بالتقسيط على 20 سنة

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

ترشيحاتنا

حقيقة ظهور سلالات جديدة من الدرن في مصر

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

عودة عاشور وكهربا.. التشكيل الرسمي للأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

حقنة بالخطأ.. قرار عاجل بشأن مساعدة صيدلي بـ التبين في القاهرة

دماء على وجبة الإفطار .. خدعه صديقه ليودي بحياته داخل الكافيه

أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية.. اعرفها بكل بساطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان راقي … زوجة أحمد ثروت تخطف الأنظار في زفافها|شاهد

نجوم الفن في عزاء شقيق الفنان شريف رمزي | فيديو وصور

بعد افتتاح منطقة متعددة الأديان.. هجوم شديد على مطار بريستول

طريقة عمل حواوشي الدجاج| بأسهل الخطوات

فيديو

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ