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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطلان أمام محكمة الجنح.. سرقا ألماس وساعات وعملات من فيلا في مدينة نصر

سرقا ألماس وساعات
سرقا ألماس وساعات وعملات من فيلا في مدينة نصر

أحالت جهات التحقيق بمدينة نصر، عاطلين، إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة  سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا.

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كشفت التحقيقات أن المتهمين سرقا "بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة" من داخل فيلا بمدينة نصر، وعثر بمسكنهما على "فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون".

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كما أقر المتهمان بحيازتهما للمسروقات والسلاح الناري، وبعرضهما على جهات التحقيق؛ أصدرت قرارها المتقدم.

سرقة محكمة الجنح فيلا مدينة نصر سرقة مشغولات ذهبية

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