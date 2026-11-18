قال النائب عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ، إن حصول الرئيس الراحل محمد أنور السادات على الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي يمثل رسالة مهمة إلى قادة العالم، بضرورة العمل من أجل تحقيق السلام، والسعي إلى إنهاء الصراعات والنزاعات.

تكريم الرئيس الراحل رسالة دولية تدعو قادة العالم للسير على نهجه

وأضاف عفت السادات، في مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، أن السادات كان «زعيم من ذهب وسابق لعصره»، مشيرا إلى أن رؤيته السياسية أسهمت في تغيير منطقة الشرق الأوسط، ووضعت نهجا جديدا في التعامل مع الصراعات.

وتابع: «الرئيس السادات زعيم من ذهب وسابق لعصره، وله رؤية غيرت منطقة الشرق الأوسط، وسن سنة أتمنى من قادة المنطقة أن يسيروا على نهجه».

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تكريم الرئيس الراحل بهذه الميدالية يحمل دلالات تتجاوز حدود الاحتفاء بشخصية تاريخية، إذ يعيد التأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه القادة في صناعة السلام، وتغيير مسارات الصراعات من خلال القرارات التاريخية والرؤى السياسية بعيدة المدى.

وأكد أن تجربة السادات تستحق أن تكون نموذجا يحتذى به من قادة المنطقة والعالم، خاصة في ظل الحاجة إلى تبني مسارات جادة لتحقيق السلام والاستقرار.