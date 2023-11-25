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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط بحوزته 45 ألف كتاب بدون تصريح من أصحابها.. قرار عاجل لصاحب مطبعة المرج

قرار عاجل لصاحب مطبعة
قرار عاجل لصاحب مطبعة المرج

قررت جهات التحقيق بالمرج، إخلاء سبيل صاحب مطبعة على ذمة القضية، بتهمة طباعة كتب دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. 

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كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 45 ألف نسخة كتاب بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (45 ألف نسخة من الكتب بدون تصريح بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم عرضه على جهات التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

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صاحب مطبعة ضبط صاحب مطبعة مطبعة كتب كتب بدون ترخيص

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