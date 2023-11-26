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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يزور جامعة عين شمس

صدى البلد

قام  المستشار  حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق ٢٦ / ١١/ ٢٠٢٣، بزيارة الأستاذ الدكتور/ محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس؛ وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد رئيساً للجامعة.

جاء ذلك بحضور كلٍ من: المستشار/ عبد الناصر خطاب، والمستشار/ عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ ساهر أنور – مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وفي ختام اللقاء، قام كل من المستشار/ حافظ عباس، والدكتور/ محمد ضياء زين العابدين ، بتبادل الدروع التذكارية.


وعقب ذلك قام  المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، والوفد المرافق له، بزيارة الدكتور/ محمد صافي  – عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، حيث عقد الطرفان لقاءً موسعاً بحضور لفيفٍ من كبار أساتذة القانون ورموز الكلية السابقين والحاليين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن اللقاء تناول تعزيز سُبُل التعاون بين النيابة الإدارية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

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