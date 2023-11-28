فضيحة في «الكومباوند» تنتهي بجريمة قتل مشرف الأمن

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس المتهم بدهس مشرف أمن كومباوند حاول منع المتهم من الاعتداء على خطيبته وصديقها، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة وجود علاقة بين المتهم مطصفى نبيل والمجني عليها عائشة عصمت ونشبت خلافات بينهم حيث أنه كانت تربطهم علاقة عاطفية «خطوبة» إلا أنها لم تستمر بسبب الخلافات فقام المتهم بالذهاب إلى مسكن المجني عليها الكائن في سكن مصر الداون تاون وقام بالاعتداء عليها وإحداث إصابتها وإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة بها وكذا سرقة مشغولاتها الذهبية كرهًا عنها إلا أنها بمساعدة صديقها المدعوى مجد مدحت وأفراد الأمن استطاعت الهروب من الكومباوند حال عودتها بعد التأكد من عدم وجود المتهم مصطفى نبيل لإثبات واقعة التعدي بمكتب الأمن واتخاذ اللازم.

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وأضافت التحقيقات أن المجني عليها فوجئت بحضور المتهم وقام بالاصطدام بسيارة صديق المجني عليها المدعو مجد مدحت وقام بالهروب مرة أخرى من الكومباوند مما أثار حفيظة مشرف الأمن للكمباوند المتوفى إلى رحمة مولاه محمد سعيد فقام باستقلال سيارة أحد سكان الكومباوند رفقة مدير الموقع المدعو طارق سيد لمحاولة استيقافه ويعقبهم المدعو مجد مدحت لامحاولة استيقافه عقب تخطي المتوفى إلى رحمة مولاه إلى سيارة المتهم المضبوط وحال نزول المتوفى إلى رحمة مولاه محمد سعيد من السيارة استقلاله ومحاولة منع المتهم المضبوط من الهرب قام المتهم بالرجوع إلى الخلف عدة أمتار بالسيارة قيادته فقام بالإجهاز عليه مسرعًا ودهسه متعمدًا مما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته متأثرًا بإصابته وحال هروبه قام بالاصطدام بسيارة سوزوكي ملك المدعو حسنى السايح مما أدى إلى إحداث تلفيات بها وعقب ذلك قام المدعو مجد مدحت بالاصطدام بسيارة المتهم المضبوط مما تسبب في وقوفه وهروبه وترك سيارته إلى أن تم ضبطه.