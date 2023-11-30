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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ 21 كيسا و16 لفافة ومطواة.. المشدد للسائق تاجر الهيروين في أوسيم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وبتغريمه 100 ألف جنيه وبمصادرة السلاح والمخدر المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم. 

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم رضا عبد النبي، 28 سنة، سائق بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بحيازة وإحراز جواهر الهيروين والحشيش والميثامفيتامين المخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

وأكدت شهادة الرائد شرطة وليد علي كمال علي، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي شفاف بداخله عدد اثنين قطعة حجرية لمادة بيضاء مخدرة وكذا كيس بداخله عدد 21 كيس لذات الجوهر وكذا عدد 16 لفافة لمسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر وقطعة بلية داكنة لجوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي وعزى قصده من إحراز الجواهر المخدرة الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الأثمة والمبلغ المالي حصيلة الإتجار.

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وجاء بملاحظات النيابة العامة أن المضبوطات لجواهر الهيروين والحشيش والميثامفيتامين المخدرة المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

محكمة جنايات الجيزة هيروين مخدرات الجيزة اوسيم

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