عامر حسين: عودة الدوري لنظام الدورين ستعيد الأزمات التنظيمية.. والأندية عليها تحمل الضغوط

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق، أن الأزمات التنظيمية في الدوري المصري لا تزال قائمة، رغم تقليص عدد المباريات وتغيير نظام المسابقة، مشيرًا إلى أن تقليل عدد المواجهات التي تخوضها الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية ساهم في تخفيف الضغوط على جدول الدوري.

الأزمات التنظيمية

وأوضح عامر حسين، خلال تصريحات تلفزيونية مع هاني حتحوت، أن الأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية ستخوض 24 مباراة في الدوري بالنظام الحالي، مقارنة بـ34 مباراة في النظام السابق، مؤكدًا أن عودة المسابقة إلى نظام الدورين ستؤدي مجددًا إلى ظهور مشكلات تنظيمية، خاصة مع زيادة عدد المباريات.

وأشار رئيس لجنة المسابقات السابق إلى أن النظام الحالي يمنح الدوري قدرًا أكبر من الإثارة، بسبب قلة عدد المباريات وتقارب النقاط بين الفرق، ما يقلل فرص التعويض ويجعل المنافسة على اللقب أكثر اشتعالًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه يفضل إقامة الدوري بنظامه الطبيعي من دورين، رغم توقعه عودة الأزمات التنظيمية، مؤكدًا أن الأندية عليها تحمل بعض الضغوط من أجل انتظام المسابقة.