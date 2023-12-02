شاهد.. افتتاح مقرين لفرع الدعوى التأديبية والمكتب الفني للنيابة الإدارية بطنطا

قام المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت الموافق ٢ / ١٢ / ٢٠٢٣، يصاحبه الدكتور / طارق رحمي - محافظ الغربية، بافتتاح المقرين الجديدين لفرع الدعوى التأديبية، وللمكتب الفني بطنطا.

جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد ربيع الغمراوي - رئيس الأمانة الفنية لرئيس الهيئة، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

حيث كان في استقبالهم: المستشارة أميمة القصبي - مديرة المكتب الفني بطنطا، والمستشار أحمد راضي - مدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا، والمستشار الجليل أحمد شقور - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الأسبق، ولفيفُ من المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بمحافظة الغربية.

وفي كلمته، رَحَّبَ الدكتور طارق رحمي - محافظ الغربية، بالمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالحضور الكريم، وأكد على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سُبُل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة.

كما ألقى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة وَجَّه فيها الشكر للدكتور طارق رحمي - محافظ الغربية، لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السُبُل وتعاونه المثمر مع النيابة الإدارية، وأكد أن افتتاح مقري المكتب الفني، وفرع الدعوى التأديبية بطنطا، يأتي مواكبةً لقرب مرور سبعين عاماً على نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، ودورها الحيوي في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون، وضمن إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، بما يليق برسالة أعضائها، وحق المواطنين المترددين على مقراتها في أماكن لائقة، وما يشمله ذلك من استحداث مقرات جديدة ورفع كفاءة مقرات حالية، والتطوير الشامل بالتحول لبيئة العمل الرقمية، وتدريب وتأهيل السادة الأعضاء والجهاز الإداري بالنيابة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، متمنياً للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية في محراب العدالة.

وفي ختام اللقاء قام كل من المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، والدكتور طارق رحمي - محافظ الغربية، بتبادل الدروع التذكارية.

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن المستشار حافظ عباس حرص على الاجتماع ب المستشارين مديري وأعضاء المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية ومديري النيابات الإدارية وأعضاءها بمحافظة الغربية، حيث أكد خلال الاجتماع على حرصه الدائم على التواصل المستمر والمباشر بين رئاسة الهيئة وأعضاء النيابة الإدارية، وتوفير كل سُبُل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما يكفل لهم أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

3338ab14-70d2-4fbc-8b3c-0bedd3ef638f

eed27edc-1155-4718-9b30-b12d765b8cba

d2d496dd-ba65-409b-acdb-b7e3301f1407

bfac5b56-c761-4a9e-9ecf-d72a7df09441

a46556ac-b1fb-4dfb-a4b8-76a45b09c5b5

8207023e-7bc6-487c-9b58-7b7d28aaf4d4