عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من المحكمة بشأن عصابة تهريب المهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية

هيئة المحكمة برئاسة
هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس 7 متهمين بتشكيل عصابي لتهريب المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم. 

اقرأ أيضًا :

txt

حاميها حراميها.. قرار المحكمة في عصابة سرقة مليون جنيه من شركة بالجيزة

txt

السجن 7 سنوات لعامل تخلص من زوجته ضربا في منشأة القناطر

txt

فضيحة في «الكومباوند» تنتهي بجريمة قتل مشرف الأمن

txt

استولى على "كروت الفيزا" لكبار السن.. قرار عاجل ضد نصاب روض الفرج

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9826 لسنة 2023 جنايات أول أكتوبر قيام المتهمين أيمن لطفي، هاني أحمد، حازم سعيد، هيثم محمد، محمود عنتر، كيرلس سيد، أحمد سمير بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصص في تسفير راغبي الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر خط سير مرورًا بعد دول (قطر – سلطنة عمان – تركيا – بنما – نيكاراجوا) من بينهم المجني عليه نبيل فؤاد والمقيم بالمنيا بمركز أبو قرصاص وأمكن تحديد مهاجرين آخرين هما أيمن بشير وهاني ناصف على أن يقوم المهاجرين بالتوجه من هناك لدولة المكسيك ومنها عبورًا للحدود بطريقة غير شرعية للولايات المتحدة.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم الأول بزعامة تلك الجماعة وإصدار التكليفات والمتابعة والرحلات والقائم على إدارة شركة مسماها "بوتو تورز" ويتولى الثاني والثالث من خلال الشركة المسماه "هامبورج للسياحة" بتنظيم الرحلات وحدز التذاكر واستلام المبالغ المالية من خلال استقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من خلال شركة يديرونها "الفؤاد للسياحة.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين باستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من خلال شركة يديدرونها والمساه "الفؤاد للسياحة" سابقة عملهم شركة مترو وقيامهم باستخدام الأوراق الخاصة بشركة مترو وذلك هربًا من الجهات الأمنية ويتولى المتهم السادس استقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من أبناء بلدته ويتولى الرابع استقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من خلال مكتب "ويزارد للتسوق السياحي" وكذا حجز تذاكر مصر للطيران من خلال شركة "هامبورج للسياحة" ويتولى الثامن استقبال المهاجرين غير الشرعيين بدولة "هندوراس" لتسهيل عبورهم عبر الدول وصولًا لدولة المكسيك وربطهم بإحد المهربين لتهريبهم برًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع علمهم جميعًابقيامه باستقطاب وتسهيل حجز تذاكر طيران وتنظيم رحلاتوصولًا إلى دولة المكسيك.

اقرأ أيضًا :

txt

ميكانيكي وعامل وترزي جمعهم الإتجار في الهيروين.. والمحكمة تعاقبهم بالمشدد والغرامة

txt

حاول الهروب من جنحة سرقة فوقع في جنايتي شروع..حكم رادع لسائق أوسيم

txt

تجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب بمنطقة الموسكي

txt

قرار عاجل ضد عامل بمكتب شحن متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

txt

قيده بـ«الحبل» وهدّده بـ«المطـ.واة»|حكم رادع لعامل فرن شرع في سرقة توك توك بالجيزة

txt

للتعويض البيئي.. تغريم شركة سياحية 80 ألف دولار لصالح الدولة

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين يقومون بعد الوصول للمكسيك بربط المهربين بمهربين بدول أمريكا اللاتينية ويعاونهم في ذلك آخرين خارج البلاد عن طريق استهداف دول يسهل الحصول على تأشيرة سياحية لها مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصلون عليها ويدمجوها في صورة إيداعات بنكية وبريدية وعقارات وسيارات وأخرى بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بجرائم تهريب المهاجرين..              

محكمة جنايات الجيزة تشكيل عصابى تهريب المهاجرين تجديد حبس الهجرة غير الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط في هذا التوقيت

الزمالك فريق جبار.. ماذا فعل شيكابالا مع سامسون وجماهير الأبيض؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي يصل تل أبيب

لترشيد الاستهلاك وخفض الفاتورة..استبدل عداد الكهرباء القديم وركب "مسبوق الدفع مقدما"

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض اليوم.. ما هي الأضرار المحتملة؟

أحدث أسعار فورد برونكو في السعودية

لا يشترط مسح الرأس كاملة.. الأزهر يوضح ضوابط الوضوء في البرد الشديد

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو لافت.. نادين نجيم تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة كلاسيكية .. بوسي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ