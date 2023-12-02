قرار عاجل من المحكمة ضد 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في حلوان

قرر قاضي المعارضات بالمحكمة تجديد حبس 6 متهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامهم بأعمال التنقيب عن الآثار في حلوان.

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وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 6 أشخاص لقيامهم بأعمال التنقيب عن الآثار في حلوان، بعد أن تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.

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بالانتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار، وأدوات التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهم على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.