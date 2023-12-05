تعاون بين النيابة الإدارية والاتصالات لميكنة إجراءات التحقيق والتراسل الإلكتروني

زار المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورافقه خلال الزيارة، المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير، والمستشار محمود حمدي، أعضاء وحدة التحول الرقمي.

وكان في استقبالهم المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، واللواء إيهاب صادق مستشار الوزير لشئون العلاقات العامة، ومحمد حنفي مستشار الوزير للإعلام ، والدكتور المعتز بالله طه المشرف على قطاع مكتب الوزير، ورنا حته معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسارة فتح الله المكتب الفني للوزير، والمهندس محمد هلال مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والتحليلات، وأحمد النجار مدير مشروع التحول الرقمي للنيابة الإدارية.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان تعزيز سُبُل التعاون المشترك، في إطار ما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دعمٍ لتنفيذ رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وميكنة إجراءات التحقيق والتراسل الإلكتروني، بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة، وفق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية بأنه في ختام اللقاء قام كل من المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتبادل الدروع التذكارية.