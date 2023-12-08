مجموعة الأهلي.. تعادل ميدياما الغاني ويانج أفريكانز 1-1 في دوري أبطال إفريقيا

انتهت أحداث مباراة فريق ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني، بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستهل فريق ميدياما، مشواره في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بهزيمة كبيرة خارج الديار من النادي الأهلي، بثلاثية نظيفة، قبل أن يتسلح الفريق الغاني بعاملي الأرض والجمهور، ويحقق فوزا مستحقا أمام شباب بلوزداد الجزائري، بهدفين مقابل هدف.

بينما استهل فريق يانج أفريكانز، مشوراه في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بهزيمة كبيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري، بثلاثية نظيفة، قبل أن يفرض النادي الأهلي التعادل الإيجابي عليه في عُقر داره بهدف لكل فريق.

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا (دور المجموعات)

1- النادي الأهلي يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

2- ميدياما الغاني، في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري، في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

4- يانج أفريكانز في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.