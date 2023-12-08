سريعة ولذيذة.. طريقة عمل المهلبية السورية

تعتبر طريقة عمل المهلبية السورية هى من حلويات المطبخ السوري، والتي بمكن تحضيرها بخطوات سريعة، وأهم ما يميزها أنها مغذية ومشبعة ومفيدة .
قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل المهلبية السورية، وهي من الحلويات السورية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الكمية لعمل 8 أطباق، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل المهلبية السورية
مقادير طريقة عمل المهلبية السورية :
لتر ونصف حليب
3 ملاعق كبيرة نشا
مستكة
ماء زهر
قليل من الفستق المطحون
قشطة
فستق مطحون للتزيين
طريقة عمل المهلبية السورية :
_ فى وعاء نخلط الحليب والنشا، والمستكة جيدًا ثم نرفعم على النار حتى الغليان، ثم نتركهم جانبًا.
_ يضاف للخليط السابق الفستق والقشطة وماء الزهر، ونقومي بضرب الخليط بالمضرب الكهربائي.
- نصب المهلبية فى أطباق التقديم، ونزينها بالفستق المطحون ونقدمها باردة.