سريعة ولذيذة.. طريقة عمل المهلبية السورية

تعتبر طريقة عمل المهلبية السورية هى من حلويات المطبخ السوري، والتي بمكن تحضيرها بخطوات سريعة، وأهم ما يميزها أنها مغذية ومشبعة ومفيدة .

قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل المهلبية السورية، وهي من الحلويات السورية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الكمية لعمل 8 أطباق، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل المهلبية السورية

طريقة عمل المهلبية السورية

مقادير طريقة عمل المهلبية السورية :

لتر ونصف حليب

3 ملاعق كبيرة نشا

مستكة

ماء زهر

قليل من الفستق المطحون

قشطة

فستق مطحون للتزيين

طريقة عمل المهلبية السورية :

_ فى وعاء نخلط الحليب والنشا، والمستكة جيدًا ثم نرفعم على النار حتى الغليان، ثم نتركهم جانبًا.

_ يضاف للخليط السابق الفستق والقشطة وماء الزهر، ونقومي بضرب الخليط بالمضرب الكهربائي.

- نصب المهلبية فى أطباق التقديم، ونزينها بالفستق المطحون ونقدمها باردة.