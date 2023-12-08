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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريعة ولذيذة.. طريقة عمل المهلبية السورية

طريقة عمل المهلبية
طريقة عمل المهلبية السورية  

تعتبر طريقة عمل المهلبية السورية هى من حلويات المطبخ السوري، والتي بمكن تحضيرها بخطوات سريعة، وأهم ما يميزها أنها مغذية ومشبعة ومفيدة .

 

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قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل المهلبية السورية، وهي من الحلويات السورية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الكمية لعمل 8 أطباق، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل المهلبية السورية

 

طريقة عمل المهلبية السورية

 

مقادير طريقة عمل المهلبية السورية :

لتر ونصف حليب

3 ملاعق كبيرة نشا

مستكة

ماء زهر

قليل من الفستق المطحون

قشطة

فستق مطحون للتزيين

 

طريقة عمل المهلبية السورية :

_ فى وعاء نخلط الحليب والنشا، والمستكة جيدًا ثم نرفعم على النار حتى الغليان، ثم نتركهم جانبًا.
_ يضاف للخليط السابق الفستق والقشطة وماء الزهر، ونقومي بضرب الخليط بالمضرب الكهربائي.

- نصب المهلبية فى أطباق التقديم، ونزينها بالفستق المطحون ونقدمها باردة.

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