حركة بذيئة على الهواء.. لماذا اعتذرت مذيعة بي بي سي بعد الفعل المشين؟

في واقعة غريبة على الهواء على شاشة قناة بي بي سي البريطانية، اعتذرت مذيعة قناة هيئة الإذاعة البريطانية مريم موشيري بعد قيامها بحركة بذيئة.

وقالت مريم موشيري المذيعة المخضرمة في منشور على صفحتها في منصة "إكس": "مرحبا جميعا، بالأمس قبل نهاية الساعة كنت أمزح مع فريق العمل في الاستوديو. كنت أتظاهر بالعد التنازلي بينما كان المدير يعد معي تنازليا من 10-0.. وعندما وصلنا إلى 1، أدرت إصبعي على سبيل المزاح ولم أدرك أنه سيتم التقاط هذا بالكاميرا".



وأضافت: "لقد كانت مزحة خاصة مع الفريق وأنا آسفة جدا لأنها خرجت على الهواء! لم يكن في نيتي أن يحدث هذا، وأنا آسفة إذا أساءت أو أزعجت أي شخص. فأنا لم أكن أقصد المشاهدين بهذه الحركة، وقد كانت مجرّد نكتة سخيفة موجهة لعدد قليل من زملائي".

وظهرت المذيعة (46 عاما)، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو تقوم بحركة بذيئة، لتدرك أنها كانت على الهواء وتعود لقراءة الأخبار وكأن شيئا لم يكن.

ومريم موشيري من أصول إيرانية، عملت كمقدمة أخبار في "بي بي سي" لأكثر من 15 عاما قبل ترقيتها لمنصب كبير مقدمي البرامج في 2019.