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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سقطة كبيرة في تاريخها .. مذيعة شهيرة تقوم بحركة غير متوقعة على الهواء تثير ضجة

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق تويتر استياء كبير لدى روادالسوشيال ميديا حيث ووثق مقطع الفديديو قيام مذيعة قناة BBC المخضرمة "مريم موشيري" بتصرف صادم على الهواء مباشرة، إلا أنها تداركته سريعاً وأن الكاميرا قد قامت بتصويرها أمام المشاهدين لتنزل اصبعها وبدأت تقرأ العناوين.

إلا أن  الانتقادات اللاذعة  قد انهالت على المذيعة ، ووصف البعض أن الأمر بمثابة سقطة كبيرة في تاريخها، إلا أن البعض قد  أشاد باعتذارها بعد ان قدمت اعتذارا وذلك عبر تويته عبر حسابها الشخصي عبرتطبيق تويتر Twitter X  قائلة لمتابعيها : "كنت أمزح مع فريق العمل في الاستوديوو كنت أتظاهر بالقيام بالعد التنازلي بينما كان  يعدّ المدير معي تنازلياً من 10-0.. إلا أنه عند الوصول إلى 1، قد أدرت إصبعي على سبيل المزاح ولكن لم أدرك أنه سيتم التقاط ذلك بالكاميرا".

 

 

مريم موشيري مذيعة قناة BBC

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