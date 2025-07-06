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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز التمثيل التجاري يبحث مع سفير أستراليا تعزيز العلاقات الاقتصادية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ولاء عبد الكريم

عقد الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة - رئيس جهاز التمثيل التجاري اجتماعاً مع السفير Axel Wabenhorst سفير استراليا بالقاهرة بهدف التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأستراليا وإمكانات وفرص دعم مجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين.

شهد الاجتماع حضور المهندس مصطفى إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة Keendex International ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأسترالي، والدكتورة نجلاء عقل الرئيس التنفيذي لشركة New Benefit وكل من الوزير المفوض التجاري الزهراء أحمد على -مدير شئون الدول الآسيوية بالتمثيل التجاري و السكرتير أول تجارى محمد عطية مسؤول ملف أستراليا بالإدارة.

و تناول الاجتماع التباحث حول عدد من ذات الأهمية الاقتصادية بين البلدين خاصة في ضوء تنامى العلاقات الثنائية في العديد من المجالات.

 واستعرض الدكتور عبد العزيز الشريف اهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والاصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال بالإضافة الي استعراض اهم حوافز الاستثمار في مصر، ، وبالتالي وجود إمكانيات كبيرة لزيادة الاستثمارات الأسترالية في مصر خاصة في القطاعات التي تتمتع استراليا فيها بفرص تنافسية وتحظى باهتمام في مصر مثل قطاع التعدين والمعادن، والطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قطاع الزراعة، وقطاع التعليم، وقد اتفق الحضور على وجود آفاق وفرص واسعة لتطوير تلك العلاقات سواءً من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما والتي تعتبر غير معبرة عن مكانة الدولتين خاصة حجم الصادرات المصرية إلى استراليا فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الخبرات الأسترالية في دعم جهود توطين الصناعة في مصر، وضخ مزيد من الاستمارات الأسترالية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس التمثيل التجاري على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الخاص والحكومي، مع ضرورة وضع آليات وتنفيذ أنشطة ترويجية تساهم في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مقدمتها تبادل الوفود والبعثات التجارية والتي من شانها المساهمة في تبادل المعلومات عن الأسواق المحلية بالبلدين والتعريف لمجتمعي الأعمال بالفرص والإمكانات المتاحة في هذا الإطار.
 

 بعثة أعمال مصرية إلى استراليا خلال العام الجاري

وشهد الاجتماع  الاتفاق على العمل لتسيير بعثة أعمال مصرية إلى استراليا خلال العام الجاري وذلك بالتعاون والتنسيق بين التمثيل التجاري والسفارة الاسترالية بالقاهرة والسفارة المصرية في أستراليا ومجلس الأعمال المصري الأسترالي بجمعية رجال الأعمال المصريين ونظيره عن الجانب الأسترالي على أن تتضمن أهم القطاعات ذات الأولوية للبلدين وتهدف إلى تشبيك الأعمال بين الشركات المصرية ونظريتها الأسترالية فضلاًُ عن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على مجتمع الأعمال الأسترالي، هذا وسيتم الاعداد والتحضير لتلك البعثة المقترحة خلال الفترة المقبلة.

التمثيل التجاري مصر أستراليا العلاقات الاقتصادية الاستثمار

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