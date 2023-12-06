الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

أكد الإعلامي أسامة كمال، أنه بدأت في مهنة الإعلام منذ أكثر من 40 عامًا، ولم يعلق في يوم من الأيام على زميل أو زميلة، إلا لـ نصرته، وذلك في مرات نادرة.



وأضاف أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج مساء دي إم سي، على قناة دي إم سي، أنه سيتحدث بالإشارة والأمارة، في البداية، عن موقف حدث من زميل إعلامي، وأن هذا الزميل كان مع ضيف وتحدث في أشياء ليست له علاقة بها.

ولفت إلي أنه يتحدث عن زميله عمرو أديب، عندما استضاف الباحث والبرلماني السابق، سمير غطاس، وأدلى بتصريحات خطيرة عن سيادة الدولة المصرية قائلاً: "إن بعض الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية المصرية يحتاجون لموافقة إسرائيل حتى يعبروا من معبر رفح".



وأوضح أسامة كمال، أنه كان على الإعلامي عمرو أديب، أن يقول لـ سمير غطاس: "ليه تتدخل في هذا الأمر" ولا تترك الأمر لأن يخرج متحدث وزير الخارجية، ليكذب الضيف، والإعلامي.



وأشار إلي أن الإعلامي لم يوقف الضيف، أثناء حديثه عن أشياء لا يعلمها، وأن وزارة الخارجية كذبت ما جاء من أشياء بحلقة عمرو أديب، أثناء استضافة غطاس".



ولفت إلي أن عمرو أديب، عرض صورة خلال البرنامج وقال إنه غير متأكد من هذه الصورة، فهذا أمر غير صحيح، موجهًا رسلة نارية لـ عمرو أديب قائلا: "أنت بتقول أنك في الإعلام من 25 عامًا، وتعلم الكثير عن مبادئ الإعلام، فهذه الأشياء لا تمر بهذه الطريقة".



وتابع: "لا يحق أن ترتكب أمرًا غير صحيح، وتخرج تبرر، فعليك أن تعتذر، عندما ترتكب أمرًا غير صحيح على الشاشة".

الاعتذار شيمة الأقوياء



وأوضح أسامة كمال: "ارتكب شيئاً غير صحيح، من قبل وخرجت واعتذرت للمواطنين على الهواء، فالاعتذار شيمة الأقوياء".



وكشف أسامة كمال، أن "عمرو أديب، رغم الهجوم عليه، والحديث عنه، بأنه يحمل جنسية غير المصرية، لكن هو في الأصل مصري".



وطالب أسامة كمال، من عمرو أديب، بالاعتذار، للجمهور، وأن يخرج الضيف، ويقدم الاعتذار، بدلًا من المكابرة.