شغل حلق حوش.. يوسف الحسيني يشن هجوما حادا على عمرو أديب

شن الإعلامي يوسف الحسيني هجوما حادًا على الإعلامي عمرو أديب بعد استضافته سمير غطاس في أحد حلقاته وأدلى بتصريحات خطيرة عن سيادة الدولة المصرية قائلا إن بعض الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية المصرية يحتاجون لموافقة إسرائيل حتى يعبروا من معبر رفح.

هجوم حاد من يوسف الحسيني على عمرو أديب

وقال "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، إن الإعلامي عمرو أديب كان عليه أن يطلب وثيقة هامة من سمير غطاس تفيد بتصريحاته، لأن عمرو أديب ليس مذيع صغير، وسمير غطاس لا يعي ما يقول، وهذه التصريحات خطيرة، "مصر مش محتاجة تصريح من الجن الأزرق عشان تدخل مواطنيها أو تحافظ مواطنيها".

وتابع يوسف الحسيني، أن الضيف سمير غطاس كان يحاول طوال الحلقة أن يتحدث باللهجة الفلسطيني ليظهر نفسه أحد أفراد المقاومة الفلسطينية، وهو في الأصل طبيب أسنان.

واستكمل: "أستاذ عمرو أديب ليس إعلامي صغير ويمارس المهنة منذ 28 عاما، وكان يجب حينما تقال مثل تلك التصريحات أن يتحدث ويطلب دليل رسمي واضح على هذه التصريحات الخطيرة، ولكن تركه يتحدث عن الدولة المصرية بهذا الأساس، ولا هو شغل حلق حوش، ويطلع بطاقتين واحدة مصرية وواحدة فلسطينية يبقى كده فلسطيني ومن المقاومة، البطايق دي بتتباع على الرصيف".