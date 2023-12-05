عاوز إيه من البلد.. يوسف الحسيني يفتح النار على عمرو أديب

شن الإعلامي يوسف الحسيني هجومًا حادًا على الإعلامي عمرو أديب بسبب تصريحاته وموقفه الأخير من الدولة المصرية، والانتقادات القوية التي يوجهها للدولة المصرية ومؤسساتها، قائلا إن العالم أجمع يثمن دور مصر في القضية الفلسطينية وما تقدمه مصر من جهود عظيمة، إلا أن عمرو أديب لا يريد أن يرى ذلك.

يوسف الحسيني يهاجم عمرو أديب

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أنه ليس بينه وبين عمرو أديب أي خصومة على الإطلاق، إلا أن الأخير لديه إصرار شديد على التشكيك في المؤسسات المصرية، والتشكيك في الدولة المصرية، "لما يشوف حاجة حلوة او وحشة دايما زعلان، سعر الدولار انخفض في السوق السوداء عمرو أديب كان زعلان، مش فاهم موقفه".

وتابع يوسف الحسيني أن حلقة عمرو أديب كان يتحدث مع الدكتور سمير غطاس، والذي لم يحصل على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية وهو طبيب أسنان من الأساس، ولديه إدعاء عظيم بأنه كادر عظيم في حركة فتح وهذا لم يحدث.

واستكمل: "هل لديك مشكلة مع الشعب المصري أو يوجد خصومة معه؟، انت عاوز إيه من البلد؟.. أنت تصول وتجول كيفما شئت ولا أحد يتحدث إليك ولا يلومك ولا أي شيء، ولكنه مصر طوال الوقت على التشريح في الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية".