سيف سمير لاعب سلة الأحمر: شخصية الأهلي وراء الفوز بدوري المرتبط

قال سيف سمير، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن شخصية الأهلي كانت حاضرة بقوة في دوري المرتبط للمحترفين، وأسهمت في تتويج الفريق باللقب عن جدارة واستحقاق.
وقال: «حققنا بطولة غالية للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما يؤكد أن الجيل الحالي من اللاعبين يستحق ما وصل إليه من مكانة مميزة في تاريخ اللعبة».
وأكمل: «الفوز باللقب يحملنا المزيد من المسئولية في الفترة القادمة، ولدينا مهمة صعبة في دوري السوبر للمحترفين، وبالتأكيد سوف نقاتل من أجل حسم كل البطولات التي ننافس عليها».
ووجه كابتن الفريق الشكر إلى كل من ساند الجهاز الفني واللاعبين، ووثق بقدراتهم، مشددًا على أن الفريق سوف يواصل حصد البطولات وكتابة التاريخ.