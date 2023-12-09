سيف سمير لاعب سلة الأحمر: شخصية الأهلي وراء الفوز بدوري المرتبط

قال سيف سمير، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن شخصية الأهلي كانت حاضرة بقوة في دوري المرتبط ‏للمحترفين، وأسهمت في تتويج الفريق باللقب عن جدارة واستحقاق.‏

وقال: «حققنا بطولة غالية للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما يؤكد أن الجيل الحالي من اللاعبين يستحق ما وصل إليه من مكانة ‏مميزة في تاريخ اللعبة».‏

وأكمل: «الفوز باللقب يحملنا المزيد من المسئولية في الفترة القادمة، ولدينا مهمة صعبة في دوري السوبر للمحترفين، وبالتأكيد ‏سوف نقاتل من أجل حسم كل البطولات التي ننافس عليها».

ووجه كابتن الفريق الشكر إلى كل من ساند الجهاز الفني واللاعبين، ووثق بقدراتهم، مشددًا على أن الفريق سوف يواصل حصد ‏البطولات وكتابة التاريخ.‏