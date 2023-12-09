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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اسمها شروق| من هي حسناء النادي الأهلي؟.. وحقيقة إنتقالها لـ الزمالك

شروق حسناء النادي
شروق حسناء النادي الاهلي

تصدرت شروق فؤاد لاعبة الفريق الطائرة بالنادي الأهلي، ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان التقطت عدسة مصور القلعة الحمراء بعض الصور تبرز جمالها داخل ملعب المباراة.

حسناء النادي الاهلي 

حسناء النادي الأهلي

انطلقت شروق فؤاد في مشوارها الرياضي داخل أسوار النادي الأهلي في سن الرابعة من عمرها، حتى وصلت إلى الفريق الأول داخل أسوار القلعة الحمراء.

من هي شروق فؤاد حسناء النادي الأهلي؟

حصلت شروق فؤاد لاعبة فريق الطائرة بالنادي الأهلي على بكالوريوس في الإعلام، وتعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، بالإضافة لكونها لاعبة بالقلعة الحمراء.

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بطولات حصلت عليها شروق فؤاد حسناء النادي الأهلي

نجحت في تحقيق 20 بطولة متنوعة محلية وقارية وعربية رفقة النادي الأهلي.

حصلت على لقب أفضل صانعة ألعاب ببطولة إفريقيا للأندية في نسختين 2016 -2019.

حصلت على جائزة أفضل صانع ألعاب في البطولة العربية وفي إفريقيا نسخة 2015.

شاركت مع منتخب بلادها في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في سنغافورة.

حصلت على لقب أفضل معدة في العرب وإفريقيا.

حقيقة اعتزال شروق فؤاد لاعبة فريق طائرة الأهلي

جذبت شروق فؤاد لاعبة الأهلي الأنظار في الموسم الماضي، بعد أن ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء رحيلها إلى نادي الزمالك، بعد تغيّبها عن مران الفريق.

وكانت شروق كشفت في تصريحات صحفية سابقة سبب غيابها، والذي جاء نتيجة عملها في إحدى الشركات الخارجية، قبل أن تتحدث مع المدير الإداري للنادي من أجل ضبط الأمور، وتابعت: كنت على وشك الاعتزال، ولكن تم حل الأمور.

حسناء النادي الاهلي 

حقيقة رحيل شروق فؤاد إلى نادي الزمالك

وتساءل مشجعو فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي عن حقيقة رحيل شروق فؤاد إلى نادي الزمالك، بعد أن جددت تعاقدها مع الأهلي في شهر مايو من العام الماضي.

قبل أن تخرج لتتحدث عن حقيقة رحيلها عن القلعة الحمراء إلى الغريم التقليدي نادي الزمالك، قائلةً: لن أرحل عن الأهلي ولم أعقد أي جلسات مع نادي الزمالك.

شروق فؤاد تدعم فريق الكرة بالنادي الأهلي

تحرص شروق فؤاد على حضور مباريات فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، ومؤازرة زملاءها اللاعبين بالنادي، إذ نشرت في وقت سابق عدة صور لها باستاد القاهرة بين الجمهور لدعم الفريق الأول في مشواره خلال بطولة إفريقيا.

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