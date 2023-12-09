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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مؤتمر دولي قائم على حل الدولتين.. متحدث الرئاسية الفلسطينية يقدم رؤيته لانتهاء الحرب

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية

 قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن موقف السلطة والرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية واضح تماماً وهو وقف الحرب أولاً وبدون وقف الحرب سيحدث مشاكل كثيرة، مضيفاً أن للأسف الأدارة الأمريكية تقول أن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس. 

 

وأضاف « أبو ردينة » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" الذي يقدمه "الإعلامي جابر القرموطي" أن نحن نقول أن وقف العدوان يجب أن يتم وقبل أي شئ آخر لأن دون ذلك ستبقى الأمور في مهب الريح، موضحاً أن يجب سرعة إدخال السلع التموينية لقطاع غزة.

 

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إلى أن عندما تنتهى هذه القضايا، نتقدم على موضوع الأهم والأكثر إستراتيجية وهو عقد مؤتمر دولي يقوم على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية وإقامة دولة غزة والضفة والقدس الشرقية عاصمةً لها، منوهاً إلى أن دون ذلك لم يتحقق في الشرق الأوسط سوى الحروب والمشاكل.

https://fb.watch/oPkcoZ1yGB/?mibextid=Nif5oz

الرئاسية الفلسطينية حل الدولتين انتهاء الحرب إسرائيل الشرق الاوسط مانشيت قطاع غزة

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