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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة بشبابها تعقد مؤتمرا ختاميا للحث على المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

حملة بشبابها
حملة بشبابها

 

عقدت حملة بشبابها، مؤتمرا ختاميا بقصر ثقافة قنا، ضمن فعالياتها، لحث الشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وبحضور عدد كبير من الشباب.
 

حضر فعاليات المؤتمر الختامى، ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والقس خالد وجيه راعى الكنيسة الانجيلية، وهدى سعدى مقرر المجلس القومى للمرأة، نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، ومحمود عبدالسلام الضبع نقيب الرياضيين بمحافظتى قنا والبحر الأحمر ونجوى الهواري، عضو هئية التدريس بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي.

 

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قال مصطفي الهوارى منسق عام حملة بشبابها بقنا ، إن أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية،من خلال المناقشات وتبادل الرؤى والأفكار، ووضع الآليات اللازمة لتشجيعهم على النزول والتصويت في الإنتخابات الرئاسية، وذلك للحفاظ على مكتسبات دولتنا وتفعيلا لأطر الديمقراطية، ورسم صورة حقيقية لمستقبل وطنا العزيز مصر أمام كافة دول العالم.

 

وأشار الهوارى، إلى أن هدف حملة بـ«شبابها» هو تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في الإنتخابات الرئاسية القادمة، والتي من المقرر أن تبدأ داخل مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية، والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية والمشاركة في صنع القرار.
 

وأضاف ماجد ميخائيل، عضو مجلس الأمناء بحملة بشبابها ، بأن أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية يعكس مدى وعى الشعب المصرى  وقدرته على الاختيار السليم الذى يحدد مستقبل البلد.

 

وأشار ميخائيل، إلى أنه فعاليات الحملة بمختلف مراكز قنا، تهدف إلى حث الشباب على المشاركة الفعالة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والظهور بالمظهر اللائق وتأكيداً على دور الشباب في الحياة السياسية المصرية.

 

وأوضح محمد أسعد، مساعد الإعلام المركزى لقطاع جنوب الصعيد ، بأن هدف حملة بـ«شبابها»، تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية، والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.

 

ودعا أسعد، الشباب إلى المشاركة بفعالية في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن الشباب هم قوة التغيير ويجب الانضمام للعمل الفعلي في صناعة القرار.

 

جدير بالذكر أن حملة"بشبابها" تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي والثقافي لدى الشباب، على مستوى الجمهورية من خلال تحفيزهم على المشاركة السياسية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية لديهم، من خلال عقد لقاءات على المقاهي والمطاعم والشوارع والأندية وأماكن التجمعات الشبابية بقرى ومدن المحافظات.
 

حملة بشبابها

IMG-20231208-WA0009
IMG-20231208-WA0009
قنا الشباب حملة بشبابها مشاركة الشباب الانتخابات الرئاسية الحياة السياسية

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