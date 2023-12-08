وكيل صحة قنا يتفقد الوحدات الصحية المجهزة مقرات انتخابية

تفقد الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عدد من الوحدات الصحية، التى تم اختيارها مقرات انتخابية خلال فترة الإنتخابات الرئاسية، المقرر عقدها خلال الفترة من ١٠ وحتي ١٢ ديسمبر الجارى.

رافقه خلال الجولة، الدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الصحة بقنا ، والدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

أوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن المديرية جهزت الوحدات الصحية بالشيخ حسين بمركز أبوتشت، وحدة الغوصة، وحدة جزيرة الطوابية التابعين لإدارة قنا الصحية، ووحدة المعري التابعة لإدارة قوص الصحية كمقرات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.

أشار بدران، إلى أن الوحدات جرى تجهيزها بأوجه الرعاية الطبية المختلفة والتأكد من توافر أماكن استراحات وطفايات للحريق وكراسي متحركة بتلك الوحدات للتيسير علي المواطنين أثناء عملية الإقتراع.

أكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، ضرورة تواجد فريق طبي متكامل بتلك الوحدات طوال ساعات الإنتخاب وتزويد تلك الوحدات بأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والمطهرات لضمان خدمة طبية مناسبة للمواطنين المترددين علي تلك الوحدات أثناء العملية الإنتخابية.

وأضافت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، بأن تلك الوحدات علي استعداد كامل من الفرق الطبية المختلفة والرعاية اللازمة بالإضافة إلي تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المتنوعة للمترددين علي تلك الوحدات خلال عملية الإقتراع.