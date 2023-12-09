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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| اطرد المشاكل

برج الدلو
برج الدلو

يتميز مواليد برج الدلو بامتلاك قلب طيب والصراحة وعدم القدرة على كتم المشاعر والذكاء المالي وهؤلاء هم الأشخاص المولودين خلال الفترة من (20 يناير – 18 فبراير)

نستعرض لكم توقعات برج الدلو وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي والمالي

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برج الدلو حظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

اطرد المشاكل بعيدًا.. أبعد المشكلات عن الحياة المنزلية وتأكد من إنجاز جميع المهام المهنية و تتطلب القضايا المالية البسيطة التعامل الذكي مع الثروة.

قيم اختيارات شريكك وهذا يضمن علاقة سعيدة.

برج الدلو على الصعيد العاطفي

كن حساسًا تجاه اختيارات حبيبك و قم بتقدير العلاقة وأخذ في الاعتبار تفضيلات شريكك أثناء اتخاذ القرارات ولا تفرض اختياراتك على الحبيب فهذا يجعل الشخص مختنقاً في علاقة الحب اليوم.

اليوم جيد للتخطيط لعطلة نهاية أسبوع رومانسية وسيصل بعض  برج الدلو إلى القرار النهائي بشأن الزواج اليوم وستعود بعض الإناث أيضًا إلى العلاقة القديمة.

توقعات برج الدلو مهنيا

كن حذرًا أثناء الانضمام إلى مكتب جديد اليوم و قد ينطوي ملفك الشخصي على مخاطر كبيرة ومن الحكمة أن تظل بعيدًا عن الأنظار اليوم.

في حين أن بعض مواطني برج الدلو سينتقلون إلى الخارج لأسباب وظيفية، فقد يرغب عميلك أيضًا في إعادة صياغة مهمة معينة قد تؤثر على الروح المعنوية وقد تكون فرصة العمل الحر رائعة بالنسبة لك، لأنها منصة يمكنك من خلالها عرض عملك وإبداعك.

توقعات برج الدلو ماليا 


كن حذرا اليوم أثناء التعامل مع الثروة ويمكن أن تكون هناك مشكلات بسيطة في النصف الثاني من اليوم وأيضًا في اليوم أو اليومين التاليين.

تجنب الاستثمارات والتسوق على نطاق واسع و قد يتم تحرير التمويل العالق مع العملاء وسيستفيد رجال الأعمال من ذلك وسيحتاج بعض مواليد برج الدلو إلى المال لتلبية متطلباتهم الصحية في الجزء الثاني من اليوم ويمكنك التفكير في الاستثمار في سوق الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المشتركة اليوم.

توقعات برج الدلو صحيا

أنت بصحة جيدة اليوم وهذا سيفيدك في وضع خطة الإجازة، ومع ذلك تأكد من أن لديك مجموعة طبية جاهزة أثناء السفر لمسافة طويلة و قد تؤثر عليك المشكلات المتعلقة بالعين والحنجرة في النصف الثاني من اليوم.

قد تصاب بعض الإناث بمشاكل متعلقة بالهضم اليوم و أولئك الذين يعانون من آلام في المفاصل يجب أن يأخذوا قسطا من الراحة.

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