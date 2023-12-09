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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معجزة علمية.. مخلوق بحري يحمل طوق النجاة لمرضى السرطان|إليك التفاصيل

معجزة علمية.. مخلوق
معجزة علمية.. مخلوق بحري مقزز يحمل طوق النجاة لمرضى السرطان

أثارت دراسة أجرها فريق من العلماء في جامعة الفلبين وتعد الأغرب على الإطلاق فهي لمعجزة طبية لمرضى السرطان وذلك اعتمادا على مخلوق بحري يعد مقزز الشكل يعرف بخيار البحر.

يحتوي الكائن البحري على بعض المركبات في جسمه والتي ثبت أنها تساعد على قتل الخلايا السرطانية  في المختبر.

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وفقا لدراسة التي أعدتها صحيفة الديلي ميل قد تؤدي مركبات المواد الكيميائية إلى نمو بعض النتوءات الصغيرة وذلك من خلال بعض الخلايا العصبية، والتي تساعد الكثير من الأشخاص على محاولة التعافي من الكثير من إصابات الدماغ والحبل الشوكي.

على الجانب الآخر وقبل أن يتم القيام بتحويل هذه المركبات إلى علاجات للبشر، سيحتاج العلماء إلى القيام بمحاولة استخلاصها وذلك من  خلال خيار البحر والقيام في الوقت نفسه باختبارها على سلسلة من الحالات مثل الحيوانات المختبرية، وبعض الأنسجة السرطانية البشرية المستخرجة.

معجزة طبية مرضى السرطان خيار البحر الخلايا السرطانية

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