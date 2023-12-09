صندوق التنمية الثقافية ينظم لقاء بعنوان "مرة واحد صعيدى".. الخميس

ينظم صندوق التنمية الثقافية لقاء شهر ديسمبر 2023 ضمن سلسلة "أرواح فى المدينة"، والذى يأتى بعنوان "مرة واحد صعيدى"، وذلك يوم الخميس 14 ديسمبر، فى تمام الساعة السادسة مساء، بمركز الإبداع الفنى بالأوبرا.

ويشارك فى اللقاء دكتور محمد حسن عبد الحافظ خبير التراث بمعهد الشارقة للتراث وصاحب رحلة طويلة فى البحث عن تراث الصعيد أما مفاجأة اللقاء فهى استحضار روح شاعر مصر الكبير عبد الرحمن الأبنودى من خلال صوت ابنته آية التى ستقدم قصائد عديدة للخال كما كان يحب أن يناديه محبيه.

اللقاء يعيد اكتشاف هذه العبارة التى تصلح كمدخل لاستحضار أرواح نبتت فى أرض الصعيد، وكان لها بالغ الأثر فى تاريخ المصريين كقولنا: مرة واحد صعيدي كان اسمه طه حسين أنار بلده بفكره الذى رأى به مالم يراه غيره، ومرة واحد صعيدي كان إسمه عاطف الطيب قدم للسينما المصرية مدرسة متفردة وأصبح ضميرا لجيله، مرة واحد صعيدي كان إسمه عمر مكرم قاد المقاومة ضد الاحتلال الفرنسى، وكان أول نواة للوطنية المصرية في مواجهة المحتل، مرة واحدة صعيدية كان اسمها حكمت أبو زيد كانت أول وزيرة في تاريخ مصر.