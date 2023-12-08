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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

في ذكراه.. تعرف على جنسية مصمم البيت الأبيض ومشاكله

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى وفاة الإيرلندي جيمس هوبان مصمم البيت الأبيض مقر الرئيس الفائز بالانتخابات الأمريكية والمركز الرسمي للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

يقع البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في شارع بنسيلفانيا رقم 1600 بمقاطعة كولومبيا.

ومكانة البيت الأبيض كواحد من أشهر المباني في العالم تعزى إلى انتشار صوره على مواقع الإنترنت وشهرته العالمية.

البيت الأبيض 

منذ بدء العمل في بناء البيت الأبيض قبل حوالي 228 عامًا، ارتبط اسمه بالعديد من القصص والأساطير التي تتحدث عن العبيد وأول من سكنه ولونه.

 وفقًا لمصادر الأرشيف الوطني الأمريكي، لم تكن الحكومة الأمريكية تمتلك عبيدًا خلال بناء البيت الأبيض، ولكنها استأجرت عددًا من العبيد من أصحابهم ودفعت أجرهم للمساهمة في أعمال البناء. 

في البداية، كانت الحكومة تبحث عن عمال أوروبيين للعمل في البناء، لكنها توجهت فيما بعد إلى استخدام العبيد ذوي الأصول الأفريقية بعد الحصول على عدد قليل من العمال الأوروبيين.

واستمرت أعمال البناء لمدة 8 سنوات، وعمل العبيد جنبًا إلى جنب مع العمال البيض.

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تعاون الرئيس الأمريكي جورج واشنطن مع المهندس المعماري جيمس هوبان، الذي كان لديه أصول أيرلندية، في وضع التصاميم الأولية للبيت الأبيض. 

وبعد حريق العام 1814 الذي ألحق أضرارًا بالبيت الأبيض، تم تعيين هوبان مرة أخرى لإعادة بنائه وترميمه.

البيت الأبيض

تم تنفيذ العديد من الإصلاحات في البيت الأبيض على مر العقود اللاحقة. 

في عام 1902، أمر الرئيس ثيودور روزفلت بتجهيزه بالإضاءة الكهربائية، وفي عام 1948، وافق الرئيس هاري ترومان على إجراء إصلاحات بعد اكتشاف أجزاء معينة تشهد تدهورًا.

 

تاريخ السكن في البيت الأبيض


رغم أن البيت الأبيض اختير بعناية ليصبح مقرًا للرئيس الأميركي، إلا أن جورج واشنطن كان الرئيس الوحيد الذي لم يسكن فيه أبدًا. اكتمل بناء المبنى بعد وفاته بعام واحد. 

ومع ذلك، يُعتبر جون آدامز أول رئيس أميركي يسكن في البيت الأبيض، حيث انتقل للعيش فيه قبل اكتمال أعمال البناء. 

بالإضافة إلى ذلك، توفي وليام هنري هاريسون داخل البيت الأبيض في عام 1841، وتوفي زاكاري تايلور هناك أيضًا في عام 1850.

البيت الأبيض

تسمية البيت الأبيض


يتألف البيت الأبيض من 132 غرفة و35 حمامًا، بالإضافة إلى 412 بابًا و174 نافذة موزعة على 6 طوابق. يعتمد المسؤولون عادةً على 3 مصاعد للتنقل داخل المبنى. كما يحتوي البيت الأبيض على مطبخ قادر على توفير وجبات لحوالي 140 ضيفًا أو مقبلات لنحو ألف زائر. 

تم تسمية البيت الأبيض بهذا الاسم خلال الفترة التي سبقت حرب عام 1812، حيث استخدمت الصحف الأميركية هذا الاسم عدة مرات. 

ولكن في عام 1901، أطلق الرئيس ثيودور روزفلت رسميًا تسمية البيت الأبيض على هذا المكان الذي كان يُعرف سابقًا بالمقر الرسمي للسلطة التنفيذية وبيت الرئيس.

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